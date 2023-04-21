Глаукома — не проблема: разработана новая генная терапия

Глаукома — не проблема: разработана новая генная терапияНаука на месте не стоит
Ученые разработали генную терапию глаукомы, которая обещает снизить высокое внутриглазное давление (ВГД), связанное с этим заболеванием. Но перед тем, как эта технология будет одобрена, потребуется больше исследований.
Глаукома, которой страдают до 80 миллионов человек во всем мире, обычно вызывается повышенным ВГД, которое повреждает зрительный нерв и может привести к слепоте. Глазные капли, являющиеся «первой линией борьбы» с глаукомой, не помогают от 25% до 50% пациентов.
В генной терапии используется адено-ассоциированный вирус (AAV) для передачи инструкций по производству фермента матриксной металлопротеиназы-3 (ММP-3), который помогает запустить отток «неправильной» влаги из глаза. Исследователи ввели AAV в заднюю часть глаз мышей и обнаружили, что увеличение производства MMP-3 привело к снижению ВГД.
Испытания на человеческих донорских глазных яблоках также привели к увеличению оттока. Впереди еще много работы, передают ученые.
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