Глаукома — не проблема: разработана новая генная терапия

Глаукома, которой страдают до 80 миллионов человек во всем мире, обычно вызывается повышенным ВГД, которое повреждает зрительный нерв и может привести к слепоте. Глазные капли, являющиеся «первой линией борьбы» с глаукомой, не помогают от 25% до 50% пациентов.

В генной терапии используется адено-ассоциированный вирус (AAV) для передачи инструкций по производству фермента матриксной металлопротеиназы-3 (ММP-3), который помогает запустить отток «неправильной» влаги из глаза. Исследователи ввели AAV в заднюю часть глаз мышей и обнаружили, что увеличение производства MMP-3 привело к снижению ВГД.

Испытания на человеческих донорских глазных яблоках также привели к увеличению оттока. Впереди еще много работы, передают ученые.

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