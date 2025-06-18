Глава Минздрава России оценили рынок носимых устройств с ИИ для здоровья

На Петербургском международном экономическом форуме он рассказал, что носимые устройства раньше только отслеживали показатели — пульс, сон, вес. Но с внедрением так называемого агентного ИИ они становятся умнее: начинают понимать привычки человека, например, как он спит или питается, и могут давать персональные рекомендации.

Также Мурашко отметил, что появляются новые устройства, которые могут отслеживать даже активность мозга.

По его словам, такие технологии скоро станут повседневной частью жизни — как смартфоны. Люди либо уже ими пользуются, либо хорошо о них осведомлены.

Форум, где выступал министр, проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Он посвящён инновациям, развитию экономики, медицины, малого бизнеса и культуре.