Глава Минздрава России оценили рынок носимых устройств с ИИ для здоровья

Опубликовано 18 июня 2025, 19:131 мин.
Глава Минздрава России оценили рынок носимых устройств с ИИ для здоровьяБудут стремительно развиваться
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что технологии носимых устройств для здоровья — например, умных часов и весов — в ближайшие годы будут активно развиваться. Особенно это касается тех, где используется искусственный интеллект. Его слова передает ТАСС.
© Ferra.ru
На Петербургском международном экономическом форуме он рассказал, что носимые устройства раньше только отслеживали показатели — пульс, сон, вес. Но с внедрением так называемого агентного ИИ они становятся умнее: начинают понимать привычки человека, например, как он спит или питается, и могут давать персональные рекомендации.
Также Мурашко отметил, что появляются новые устройства, которые могут отслеживать даже активность мозга.
По его словам, такие технологии скоро станут повседневной частью жизни — как смартфоны. Люди либо уже ими пользуются, либо хорошо о них осведомлены.
Форум, где выступал министр, проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Он посвящён инновациям, развитию экономики, медицины, малого бизнеса и культуре.