Опубликовано 14 февраля 2025, 23:421 мин.
Глава Минздрава США: американцы — самое больное население в миреЭто надо исправлять
Новый министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы — самое больное население в мире. В интервью Fox News он отметил, что США покупают 70% всех лекарств на планете и тратят на медицину в 2−3 раза больше других стран, но при этом имеют худшие показатели здоровья, пишет Лента.ру.
Кеннеди также подчеркнул, что в американских продуктах содержится до 10 000 пищевых добавок, тогда как в Евросоюзе разрешено только около 400. Он считает, что США должны стремиться к европейским стандартам в этой области.
Министр занял свой пост после напряженных слушаний в Сенате, где его утвердили 52 голосами против 48.
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