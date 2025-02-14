Кеннеди также подчеркнул, что в американских продуктах содержится до 10 000 пищевых добавок, тогда как в Евросоюзе разрешено только около 400. Он считает, что США должны стремиться к европейским стандартам в этой области.

Министр занял свой пост после напряженных слушаний в Сенате, где его утвердили 52 голосами против 48.

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