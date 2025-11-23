Глава Минздрава США обвинил в росте случаев аллергии на арахис… вакцины

Опубликовано 23 ноября 2025, 11:151 мин.
Глава Минздрава США обвинил в росте случаев аллергии на арахис… вакциныРоберт Кеннеди-младший снова обвиняет вакцины
Роберт Ф. Кеннеди-младший, глава Минздрава США вновь пытается связать аллергию с вакцинами — несмотря на то, что наука говорит об обратном, сообщают местные СМИ.
© Ferra.ru
Выступая на мероприятии Food Allergy Fund, Кеннеди заявил, что рост аллергии вызывают не особенности питания, а «алюминий в вакцинах» и пестициды. Он пообещал провести «настоящие исследования» причин аллергии.
Однако крупные научные работы показывают: добавление алюминия в некоторые вакцины безопасно, а связь с аллергиями не подтверждена. К тому же алюминий в вакцинах присутствует в гораздо меньших количествах, чем, например, в еде или питьевой воде.
Кеннеди ссылался на личный опыт — у нескольких его детей есть аллергии. Но врачи объясняют: отдельные случаи не могут заменить результаты больших исследований.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.