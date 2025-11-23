Глава Минздрава США обвинил в росте случаев аллергии на арахис… вакцины

Выступая на мероприятии Food Allergy Fund, Кеннеди заявил, что рост аллергии вызывают не особенности питания, а «алюминий в вакцинах» и пестициды. Он пообещал провести «настоящие исследования» причин аллергии.

Однако крупные научные работы показывают: добавление алюминия в некоторые вакцины безопасно, а связь с аллергиями не подтверждена. К тому же алюминий в вакцинах присутствует в гораздо меньших количествах, чем, например, в еде или питьевой воде.

Кеннеди ссылался на личный опыт — у нескольких его детей есть аллергии. Но врачи объясняют: отдельные случаи не могут заменить результаты больших исследований.

