Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию по холере в России

Новый вариант коронавируса «Стратус» уже зарегистрирован в России: случаи увеличиваются с конца июля. Подъём заболеваемости пока небольшой, течение болезни лёгкое. Принципиальных отличий от предыдущих вариантов нет, кроме того, что «Стратус» более заразен. Попова подчеркнула важность соблюдения простых мер безопасности: оставаться дома при симптомах болезни, мыть руки, следить за здоровьем детей и пожилых людей.

Что касается холеры, в этом году в РФ зафиксированы четыре завоза болезни, все из Индии. Ситуация внутри страны остаётся абсолютно стабильной, однако риск завоза сохраняется. Для защиты от распространения инфекции Роспотребнадзор усилил контроль на границе: увеличено количество проверок, используется дистанционный термометр, визуальный осмотр и другие меры. Также повышено наблюдение за водоёмами и кишечными инфекциями.

Попова отметила, что в странах Азии и Африки ситуация с холерой остаётся напряжённой, поэтому россиянам, путешествующим туда, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

