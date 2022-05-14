Главный признак того, что вы пьёте слишком много

Одним из основных признаком злоупотребления алкоголем эксперты считают крайнее состояние, когда из-за количества спиртного вы теряете сознание или ничего не помните на утро.

Кроме того, если вам нужно пить всё больше алкоголя, чтобы получить тот же эффект, возможно, вы пьёте слишком много. «Регулярное употребление определённого количества алкоголя может привести к повышению толерантности к нему», — отметили эксперты.

Помимо этого, об алкоголизме может свидетельствовать то, что вы не можете бросить пить, даже если это причиняет вам вред. Ещё о пагубном пристрастии может говорить то, что употребление алкоголя приводит к рискованному или опасному поведению.

Ну, а ключевым признаком того, что вы слишком много пьёте, может быть положительный ответ на следующий вопрос: сколько раз за последний год вы выпивали пять (для мужчин) или четыре (для женщин) и более порций спиртного в день? Если даже один раз, это повод задуматься.

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