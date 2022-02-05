Главврач: нужно ли будет измерять антитела к COVID-19 в будущем

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Главврач: нужно ли будет измерять антитела к COVID-19 в будущемЕсли он станет сезонным
Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала об одном из сценариев развития пандемии, когда коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, схожее с гриппом.
По словам Лысенко, если коронавирус превратится в сезонное заболевание, каким сейчас является грипп, то отпадет необходимость в постоянном измерении уровня антител к вирусу, из-за которого мы все страдаем уже с 2020 года. Она объяснила, что это не обусловлено напрямую распространением омикрон-штамма, все дело в том, что необходимость измерять антитела пропадет благодаря массовой вакцинации и большому количеству переболевших людей.
И мы очень рассчитываем, что отношения с COVID-19 и в виде омикрона, и всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом — то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные
Марьяна Лысенко
Главврач московской больницы №52
Источник: ТАСС