Главврач: нужно ли будет измерять антитела к COVID-19 в будущем

И мы очень рассчитываем, что отношения с COVID-19 и в виде омикрона, и всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом — то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные