Глубокий сон буквально сделал мозг чище

Глимфатическая система, отвечающая за удаление отходов, как давно известно, помогает предотвратить вредное накопление белка, связанное с нарушениями работы мозга. Теперь ученые определили, что норадреналин является ключевой молекулой, которая управляет этим процессом.

Команда исследователей также изучила, как средства для сна влияют на этот процесс. У мышей, которых лечили золпидемом, распространенным снотворным, наблюдалось 50-процентное снижение волн норадреналина во время сна. Это привело к снижению движения жидкости в мозге на 30%, что говорит о том, что препараты для сна могут нарушать процесс очистки мозга от отходов.

Хотя эти результаты были получены на мышах, считается, что аналогичные процессы происходят и у людей.

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