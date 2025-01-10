Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 04:30
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Глубокий сон буквально сделал мозг чище

Показало новое исследование
Новое исследование, опубликованное 8 января в журнале Cell, показывает, как глубокий сон помогает очистить мозг от отходов. Исследователи обнаружили, что во время глубокого сна мозг мышей использует норадреналин, чтобы вызвать сокращение кровеносных сосудов. Эти сокращения создают ритмичные импульсы, помогая перемещать мозговую жидкость, которая «вымывает» отходы.
Глубокий сон буквально сделал мозг чище
© Ferra

Глимфатическая система, отвечающая за удаление отходов, как давно известно, помогает предотвратить вредное накопление белка, связанное с нарушениями работы мозга. Теперь ученые определили, что норадреналин является ключевой молекулой, которая управляет этим процессом.

Команда исследователей также изучила, как средства для сна влияют на этот процесс. У мышей, которых лечили золпидемом, распространенным снотворным, наблюдалось 50-процентное снижение волн норадреналина во время сна. Это привело к снижению движения жидкости в мозге на 30%, что говорит о том, что препараты для сна могут нарушать процесс очистки мозга от отходов.

Хотя эти результаты были получены на мышах, считается, что аналогичные процессы происходят и у людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:CELL
Автор:Максим Многословный
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#Мозг
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#очистка мусора