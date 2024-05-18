Глютен в хлебе может вызвать синдром раздражённого кишечника

Целиакия - это аутоиммунное заболевание, которым страдает около 1 % населения. Люди с целиакией испытывают серьезные повреждения кишечника при употреблении глютена - белка, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи и некоторых видах овса. Строгая безглютеновая диета - единственное эффективное "лечение".

Новое исследование, проведенное под руководством Вероники Додеро из Билефельдского университета, посвящено изучению того, как определенные молекулы глютена влияют на слизистую оболочку кишечника. Они обнаружили, что определенный фрагмент белка, называемый 33-мерным деамидированным глиадиновым пептидом (DGP), может образовывать крошечные структуры, называемые олигомерами. Эти олигомеры DGP накапливаются в эпителии кишечника - слое клеток, выстилающих кишечник.