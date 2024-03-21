Год начался, а в США случаев кори уже больше, чем за весь 2023 год

По состоянию на 14 марта Центр контроля заболеваний (CDC) сообщил о 58 подтвержденных случаях кори в 17 штатах. По сообщениям СМИ, это число, вероятно, превысило 60. Это превышает общий показатель 2023 года, составляющий 58 случаев.

Американская медицинская ассоциация (AMA) и CDC призывают невакцинированных американцев сделать прививку. Доктор Джесси Эренфельд, президент АМА, подчеркивает, что невакцинированные люди представляют опасность не только для себя, но и для уязвимых групп населения, таких как маленькие дети или люди с ослабленным иммунитетом.

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