Год начался, а в США случаев кори уже больше, чем за весь 2023 год

Опубликовано 21 марта 2024, 21:08
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Год начался, а в США случаев кори уже больше, чем за весь 2023 годНевакцинированные американцы в опасности
Корь вновь набирает обороты в США, причем число случаев заболевания уже превысило общее количество, зарегистрированное за весь 2023 год. Эта тенденция совпадает со снижением уровня вакцинации и приближающимся сезоном весенних каникул, что вызывает опасения у чиновников здравоохранения.
По состоянию на 14 марта Центр контроля заболеваний (CDC) сообщил о 58 подтвержденных случаях кори в 17 штатах. По сообщениям СМИ, это число, вероятно, превысило 60. Это превышает общий показатель 2023 года, составляющий 58 случаев.
Американская медицинская ассоциация (AMA) и CDC призывают невакцинированных американцев сделать прививку. Доктор Джесси Эренфельд, президент АМА, подчеркивает, что невакцинированные люди представляют опасность не только для себя, но и для уязвимых групп населения, таких как маленькие дети или люди с ослабленным иммунитетом.
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