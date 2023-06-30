Голодание действительно помогает похудеть. Но надолго результат не сохранится

Голодание действительно помогает похудеть. Но надолго результат не сохранитсяИ стоит ли пару дней употреблять лишь воду
Водное голодание - практика, когда человек в течение нескольких дней употребляет только воду, - может привести к потере веса, но не гарантирует долгосрочных результатов, говорится в исследовании, проведенном в Университете Иллинойса в Чикаго.
Исследование показало, что метаболические преимущества водного голодания, такие как повышение уровня холестерина и снижение кровяного давления, обычно уменьшаются после окончания периода голодания. Тем не менее, исследование не выявило каких-либо серьезных негативных последствий для тех, кто придерживается водного голодания или аналогичных методов низкокалорийного голодания, при условии, что они не продлеваются без наблюдения врача.
В ходе исследования было рассмотрено восемь существующих исследований водного голодания и голодания по Бухингеру - контролируемого голодания, которое предполагает минимальное потребление соков и супов. Исследование показало, что голодание приводило к заметной краткосрочной потере веса, но потерянный вес часто восстанавливался после окончания голодания. Улучшение обмена веществ также было временным.
Для людей, стремящихся к снижению веса, прерывистое голодание было предложено в качестве более жизнеспособной альтернативы благодаря его доказанной эффективности.
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