Голодание повысило способность клеток сопротивляться раку

В исследовании, опубликованном в журнале Immunity, подчеркивается, что голодание заставляет NK-клетки адаптироваться, используя липиды в качестве альтернативного источника энергии, что крайне важно для их выживания и функционирования в опухолях.

Исследователи заметили, что голодание также приводит к миграции NK-клеток в костный мозг и селезенку, где они подвергаются дальнейшему перепрограммированию, усиливая свои противораковые свойства. Это открытие может потенциально повысить эффективность иммунотерапии. Несмотря на многообещающие результаты, необходимы дальнейшие клинические исследования, чтобы определить влияние голодания на раковых больных.

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