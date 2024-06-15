Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июня 2024, 19:30
1 мин.

Голодание повысило способность клеток сопротивляться раку

Пока что у мышей
Новое исследование, проведенное в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг (MSK), показало, что голодание может значительно повысить способность естественных «клеток-киллеров» (NK) бороться с раком. Исследование показывает, что периодическое голодание перепрограммирует NK-клетки на более эффективное выживание и борьбу с раком в суровой опухолевой среде.
Голодание повысило способность клеток сопротивляться раку
© Ferra

В исследовании, опубликованном в журнале Immunity, подчеркивается, что голодание заставляет NK-клетки адаптироваться, используя липиды в качестве альтернативного источника энергии, что крайне важно для их выживания и функционирования в опухолях.

Исследователи заметили, что голодание также приводит к миграции NK-клеток в костный мозг и селезенку, где они подвергаются дальнейшему перепрограммированию, усиливая свои противораковые свойства. Это открытие может потенциально повысить эффективность иммунотерапии. Несмотря на многообещающие результаты, необходимы дальнейшие клинические исследования, чтобы определить влияние голодания на раковых больных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
,
#рак
,
#еда