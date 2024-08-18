Голуби оказались «рассадниками» устойчивых к антибиотикам бактерий

Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, изучили 700 образцов фекалий птиц 30 видов из девяти стран. Основное внимание было уделено Campylobacter jejuni — бактерии, часто встречающейся у птиц, в том числе голубей, и способной вызывать гастроэнтерит у человека. Исследование показало, что городские птицы, включая ворон, содержали значительно больше штаммов C. jejuni с генами устойчивости по сравнению с их сельскими сородичами. Эти штаммы также проявляли устойчивость к более широкому спектру противомикробных препаратов.

Ведущий автор исследования Сэмюэл Шеппард отметил, что городские птицы могут подхватить эти устойчивые бактерии со свалок, из загрязненных источников воды. Это вызывает опасения по поводу «возможности распространения этих бактерий на птицефабриках», что может повлиять на здоровье людей.

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