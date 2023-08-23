Google готовит новый фитнес-трекер: продукция Fitbit засветилась у FCC

Несмотря на отсутствие изображений, основные детали позволяют предположить, что это может быть бюджетная модель Fitbit. В отличие от более дорогих моделей, таких как Charge 5, в этом устройстве отсутствует NFC для бесконтактных платежей, а используется только Bluetooth. Такое позиционирование указывает на то, что Fitbit относится к более низкому уровню.

Недавно выпущенный Inspire 3 вряд ли будет обновлен в ближайшее время, что оставляет возможность для выпуска Ace 4 или обновленной модели Luxe.

Учитывая все это, потенциальный анонс и выпуск Fitbit можно ожидать к концу этого года.