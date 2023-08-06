Google откажется от процессоров Samsung в пользу Qualcomm в часах

Не останавливаясь на достигнутом, Pixel Watch 2 также могут присоединиться к лиге UWB-технологий. Эта функция, которая уже используется в устройствах Apple и Samsung, обеспечивает точное отслеживание и может открыть такие захватывающие возможности, как отпирание автомобиля простым движением запястья.

Увеличилась и емкость аккумулятора часов: с 294 мАч в первых Pixel Watch до 306 мАч.

Хотя эти утечки еще не подтверждены официально, потенциал Google Pixel Watch 2 заставляет энтузиастов с нетерпением ожидать их выхода.