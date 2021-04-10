Google выпустит умные часы в простом и элегантном дизайне

По информации источников, Pixel Watch будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 4100, а в качестве операционной системы получат гугловскую Wear OS.

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился неофициальными рендерами будущих часов. Они сделаны на основе известной Проссеру информации.

Если верить инсайдеру, Pixel Watch получат очень простой и элегантный дизайн: круглый циферблат с одной кнопкой сбоку. Ремешок у них будет довольно тонкий, Google представит его в нескольких цветах.

Выглядит это всё неплохо, поэтому интересно всё-таки дождаться анонса устройства и узнать его цену.