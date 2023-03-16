Готовьтесь к этой болезни, если спите по ночам меньше 5 часов

В ходе нового исследования специалисты изучили данные более 650 тысяч человек. Оказалось, что сон менее 5 часов в сутки связан был с почти удвоенным риском появления заболевания периферических артерий по сравнению со сном 7-8 часов в день.

Также у людей, которые спали днём, вероятность столкнуться с заболеванием периферических артерий была выше на 32% по сравнению с теми, кто в дневные часы не спал.

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