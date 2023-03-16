Готовьтесь к этой болезни, если спите по ночам меньше 5 часов

Готовьтесь к этой болезни, если спите по ночам меньше 5 часовИ это доказано наукой
Результаты нового исследования, опубликованные в European Heart, показали, что при сне менее 5 часов в сутки у человека повышается вероятность развития заболевания периферических артерий на 74 %. И это если сравнивать с теми, кто спит 7-8 часов по ночам.
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В более ранних исследованиях учёные обнаружили, что недостаток ночного сна, а также дневной сон связаны в высоким риском развития ишемической болезни сердца. Эта болезнь, как и заболевание периферических артерий, возникает из-за закупорки артерий. Кроме того, одна из самых частых жалоб при заболевании периферических артерий - это проблемы со сном.
В ходе нового исследования специалисты изучили данные более 650 тысяч человек. Оказалось, что сон менее 5 часов в сутки связан был с почти удвоенным риском появления заболевания периферических артерий по сравнению со сном 7-8 часов в день.
Также у людей, которые спали днём, вероятность столкнуться с заболеванием периферических артерий была выше на 32% по сравнению с теми, кто в дневные часы не спал.
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