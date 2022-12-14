Готовьтесь: как праздники влияют на мужскую потенцию

По словам Вернера, проблемы с потенцией возникают даже у молодых мужчин. Кроме того, эректильная дисфункция часто проявляется во время отпуска или семейного отдыха. Основной причиной этого урологи называют стресс: на фоне финансовых трудностей, разногласий со своей парой по поводу того, сколько денег нужно и сколько можно потратить на отпуск – это не так важно. “Ничто так не убивает секс, как обида или гнев. Кроме того, переедание, алкоголь и переутомление ослабляют любую сексуальную жизнь”, – заключает Вернер.

Вы должны заботиться о себе и, прежде всего, свести стресс к минимуму, говорит Вернер. Так, не обязательно соглашаться на все предложения о вечеринках. Можно выйти на улицу подышать свежим воздухом или прогуляться, если вы устали от семейных развлечений.

Для сохранения здоровья, в том числе психического и сексуального, Вернер рекомендует придерживаться “волшебного трио”: высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.