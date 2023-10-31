Грамматические ошибки действительно вызывают стресс у людей: это недавно выяснили учёные

Когда человек слышал грамматические ошибки, у снижалась вариабельность сердечного ритма (ВСР). И чем больше ошибок было, тем более регулярным становилось сердцебиение человека, а это - признак стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.