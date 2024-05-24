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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 18:00
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Гранат оказался полезен при болезни Альцгеймера

Об этом говорится в исследовании, проведённом Копенгагенским университетом
Вещества, которые можно найти в гранатах, клубнике и грецких орехах, улучшают память и помогают в лечении болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты из Копенгагенского университета.
Гранат оказался полезен при болезни Альцгеймера
© CC0 Public Domain

Новое исследование проводилось на моделях мышей с болезнью Альцгеймера. Оно показало, что уролитин А, вещество, встречающееся в природе в гранатах, способен облегчить проблемы с памятью и другие последствия деменции. Опубликованы результаты этой работы в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Гранат оказался полезен при болезни Альцгеймера
© Healthline

Ранее исследователи обнаружили, что конкретная молекула, никотинамидрибозид (добавка НАД), играет ключевую роль в нейродегенеративных заболеваниях. В частности, в болезни Альцгеймера и Паркинсона. Связано это с тем, что она помогает убирать повреждённые митохондрии из мозга. Новое же исследование продемонстрировало, что вещество, содержащееся в гранатах, уролитин А, удаляет эти вещества так же эффективно, как добавка НАД.

Правда, учёные всё ещё не знают точно, сколько нужно уролитина, А для улучшения памяти и облегчения симптомов болезни Альцгеймера. Тем не менее предполагается, что это больше одного граната в сутки.

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