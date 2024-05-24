Гранат оказался полезен при болезни Альцгеймера

Ранее исследователи обнаружили, что конкретная молекула, никотинамидрибозид (добавка НАД), играет ключевую роль в нейродегенеративных заболеваниях. В частности, в болезни Альцгеймера и Паркинсона. Связано это с тем, что она помогает убирать повреждённые митохондрии из мозга. Новое же исследование продемонстрировало, что вещество, содержащееся в гранатах, уролитин А, удаляет эти вещества так же эффективно, как добавка НАД.

Правда, учёные всё ещё не знают точно, сколько нужно уролитина, А для улучшения памяти и облегчения симптомов болезни Альцгеймера. Тем не менее предполагается, что это больше одного граната в сутки.

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