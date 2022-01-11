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Гранат помог укрепить иммунитет и привести в норму давление

Это доказывает одно из научных исследований
Из-за повышенного артериального давления могут в будущем возникнуть болезни сердца. Однако существуют продукты, способные нормализовать давление. Один из примеров таких продуктов - гранат. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.
Гранат помог укрепить иммунитет и привести в норму давление

Учёные выяснили, что гранат и гранатовый сок - продукты, способствующие укреплению иммунитета и снижению давления. Тем не менее употреблять их слишком много тоже может быть опасно, добавляет автор.

Польза граната для здоровья сердца была доказана в ходе одного из исследований. Его участники (их возраст составлял 30-60 лет) страдали от повышенного давления, и им необходимо было в течение 14 дней ежедневно пить гранатовый сок. Оказалось, что те, кто каждый день выпивал один стакан сока, имели более стабильное давление, чем остальные испытуемые.

Гранат помог укрепить иммунитет и привести в норму давление

Однако если для гипертоников этот фрукт полезен, то для гипотоников (тех, у кого пониженное давление) - наоборот. Поэтому эксперты советуют пациентам с этим диагнозам отказаться от гранатового сока.

Полезных свойств граната на самом деле гораздо больше. К примеру, он способен предотвратить развитие ряда заболеваний: ожирения, сахарного диабета (второго типа), болезни Альцгеймера, болезней сердца и сосудов, многих видов рака, простуды, ОРВИ, гриппа. Укрепляет он и иммунную систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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