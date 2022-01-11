Гранат помог укрепить иммунитет и привести в норму давление

Гранат помог укрепить иммунитет и привести в норму давлениеЭто доказывает одно из научных исследований
Учёные выяснили, что гранат и гранатовый сок - продукты, способствующие укреплению иммунитета и снижению давления. Тем не менее употреблять их слишком много тоже может быть опасно, добавляет автор.
Польза граната для здоровья сердца была доказана в ходе одного из исследований. Его участники (их возраст составлял 30-60 лет) страдали от повышенного давления, и им необходимо было в течение 14 дней ежедневно пить гранатовый сок. Оказалось, что те, кто каждый день выпивал один стакан сока, имели более стабильное давление, чем остальные испытуемые.
Однако если для гипертоников этот фрукт полезен, то для гипотоников (тех, у кого пониженное давление) - наоборот. Поэтому эксперты советуют пациентам с этим диагнозам отказаться от гранатового сока.
Полезных свойств граната на самом деле гораздо больше. К примеру, он способен предотвратить развитие ряда заболеваний: ожирения, сахарного диабета (второго типа), болезни Альцгеймера, болезней сердца и сосудов, многих видов рака, простуды, ОРВИ, гриппа. Укрепляет он и иммунную систему.
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