Гранат помог укрепить иммунитет и привести в норму давление

Учёные выяснили, что гранат и гранатовый сок - продукты, способствующие укреплению иммунитета и снижению давления. Тем не менее употреблять их слишком много тоже может быть опасно, добавляет автор.

Польза граната для здоровья сердца была доказана в ходе одного из исследований. Его участники (их возраст составлял 30-60 лет) страдали от повышенного давления, и им необходимо было в течение 14 дней ежедневно пить гранатовый сок. Оказалось, что те, кто каждый день выпивал один стакан сока, имели более стабильное давление, чем остальные испытуемые.