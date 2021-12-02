Гранатовый сок оказался полезен при диабете

В ходе эксперимента исследователи выяснили, как влияет потребление гранатового сока на пациентов с диагностированным диабетом второго типа. Для этого перед приёмом напитка, а затем спустя один и три часа после этого у участников измерили уровень сахара в крови. Оказалось, что у большинства испытуемых (всего их было 85 человек) через три часа уровень глюкозы снизился, как и резистентность к инсулину. Ярче всего эффект был выражен у тех, у кого изначально уровень сахара был ниже, а наименьшее влияние гранатовый сок оказал на пожилых людей.

Авторы научной статьи заключают, что полученные результаты способны стать неким стимулом для пациентов с диабетом. Они могут прибегать к гранатовому соку как к дополнительному средству контроля уровня глюкозы в крови.

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