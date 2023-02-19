Грибное мясо снизило риск рака кишечника

В исследовании приняли участие 20 здоровых мужчин в возрасте 18-50 лет, которое состояло из двух отдельных этапов. На мясной фазе участники исследования потребляли 240 г красного и переработанного мяса, включая говяжий стейк, свиные сосиски и ломтики ветчины, каждый день в течение двух недель. На этапе микопротеинов они потребляли такой же вес микопротеинов, в течение отдельного двухнедельного периода.

Анализ образцов кала и мочи, взятых на этапе употребления микопротеина, показал, что уровень обнаруженных генотоксинов значительно снизился. И наоборот, результаты мясной фазы показали, что уровень генотоксинов повысился, что потенциально увеличивает долгосрочный риск развития рака кишечника.

Помимо значительного снижения уровня вредных генотоксинов, микопротеиновая диета значительно улучшила здоровье кишечника, увеличив количество защитных бактерий, таких как Lactobacilli, Roseburia и Akkermansia.

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