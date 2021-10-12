Грибы оказались продуктом, снижающим риск возникновения депрессии

Грибы оказались продуктом, снижающим риск возникновения депрессииЭто выяснили американские учёные
Учёные из медицинского колледжа Пенсильванского государственного университета обнаружили, что употребление грибов помогает предотвратить развитие депрессии. И это дополняет список полезных свойств этого продукта: отмечается, что грибы могут снизить риск возникновения рака, а также преждевременной смерти.
Для проведения исследования специалисты собрали данные о здоровье за 2005-2016 годы более 24 тысяч взрослых американцев (средний возраст - 45 лет; 66 процентов - неиспаноязычные белые люди). По итогам анализа выяснилось, что те, кто включал в свой рацион грибы, реже болели депрессией.
Исследователи отмечают, что в грибах содержится антиоксидант эрготионеин. Он защищает клетки и ткани в организме от повреждений. Кроме того, антиоксиданты позволяют предотвратить ряд психических заболеваний: шизофрению, биполярное расстройство, депрессия.
Также белые шампиньоны, популярные в США, содержат калий, снижающий уровень тревоги. А ежовик гребенчатый способствует профилактике нервно-психических расстройств, в том числе депрессии.
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