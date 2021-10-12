Грибы оказались продуктом, снижающим риск возникновения депрессии

Учёные из медицинского колледжа Пенсильванского государственного университета обнаружили, что употребление грибов помогает предотвратить развитие депрессии. И это дополняет список полезных свойств этого продукта: отмечается, что грибы могут снизить риск возникновения рака, а также преждевременной смерти.

Для проведения исследования специалисты собрали данные о здоровье за 2005-2016 годы более 24 тысяч взрослых американцев (средний возраст - 45 лет; 66 процентов - неиспаноязычные белые люди). По итогам анализа выяснилось, что те, кто включал в свой рацион грибы, реже болели депрессией.