Группу ВОЗ обвинили в коррупции после рекомендаций по «вечным химикатам» в воде

Независимые ученые раскритиковали предложенные ВОЗ рекомендации как «недостаточно защищающие здоровье человека». Они утверждали, что проект допускает более высокие уровни содержания PFAS в питьевой воде по сравнению с более строгими ограничениями, установленными Агентством по охране окружающей среды США и Европейским союзом.

Проект руководства был расценен как «игнорирующий ключевые исследования» и «потенциально подверженный влиянию связанных с промышленностью исследователей», стремящихся «ослабить регулирующие стандарты».

В ответ на критику ВОЗ проведет новый, всеобъемлющий обзор научной литературы. Организация распустила первоначальную группу, ответственную за подготовку проекта, и заменила ее новой командой, в которую вошли «меньше ученых, связанных с промышленностью, и больше экспертов в области регулирования», пишут СМИ.