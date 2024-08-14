Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 августа 2024, 19:05
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Группу ВОЗ обвинили в коррупции после рекомендаций по «вечным химикатам» в воде

Критика экспертов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена отменить свой спорный проект рекомендаций по загрязнению питьевой воды двумя токсичными «вечными химикатами» — PFOA и PFOS. Это решение было принято после критики в коррумпированности экспертной группы.
Группу ВОЗ обвинили в коррупции после рекомендаций по «вечным химикатам» в воде
© Ferra

Независимые ученые раскритиковали предложенные ВОЗ рекомендации как «недостаточно защищающие здоровье человека». Они утверждали, что проект допускает более высокие уровни содержания PFAS в питьевой воде по сравнению с более строгими ограничениями, установленными Агентством по охране окружающей среды США и Европейским союзом.

Проект руководства был расценен как «игнорирующий ключевые исследования» и «потенциально подверженный влиянию связанных с промышленностью исследователей», стремящихся «ослабить регулирующие стандарты».

В ответ на критику ВОЗ проведет новый, всеобъемлющий обзор научной литературы. Организация распустила первоначальную группу, ответственную за подготовку проекта, и заменила ее новой командой, в которую вошли «меньше ученых, связанных с промышленностью, и больше экспертов в области регулирования», пишут СМИ.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
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