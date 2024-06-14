Группы промышленников подали в суд на власти США из-за новых стандартов на воду

Агентство по охране окружающей среды (EPA) установило жесткие стандарты в апреле, утверждая, что эти нормы предотвратят тысячи смертей и сократят количество серьезных заболеваний, связанных с этими токсичными веществами. Однако промышленные группы, включая Американский химический совет и Национальную ассоциацию производителей, утверждают, что EPA превысило свои полномочия. Они называют это правило "произвольным, капризным и злоупотребляющим дискреционными полномочиями".

PFAS, распространенные в окружающей среде и часто встречающиеся в крови человека, связаны с различными проблемами со здоровьем, такими как рак, задержка развития у детей и снижение фертильности у женщин. Новые стандарты также вызвали обеспокоенность коммунальных служб, которые опасаются, что расходы на их соблюдение могут значительно превысить оценку EPA в 1,5 миллиарда долларов в год.

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