«Грустные и одинокие» бананы привлекли больше людей

Это оказалось гораздо эффективнее, чем знаки с изображением «счастливых» бананов, которые увеличили продажи только на 5,4%.

Исследование, опубликованное в журнале Psychology & Marketing, тестировало различные сообщения в одном из немецких супермаркетов в течение 192 часов. При этом наблюдалось поведение почти 4 000 покупателей.

Хотя ценовые скидки оказались более эффективными, использование эмоциональных знаков может быть практичной альтернативой, когда снижение цен нецелесообразно.