«Грустные и одинокие» бананы привлекли больше людей

Опубликовано 04 декабря 2024, 23:151 мин.
«Грустные и одинокие» бананы привлекли больше людейпомогают сократить пищевые отходы, показало исследование
Исследователи из Университета Бата обнаружили, что использование эмоциональных сообщений может повысить продажи одиночных бананов, которые часто никто не покупает и они выбрасываются. Так, знаки, изображающие «грустные» бананы с опущенным ртом и сообщением: «Мы грустные одиночки и хотим, чтобы нас тоже купили», увеличили их продажи на 58%.
Это оказалось гораздо эффективнее, чем знаки с изображением «счастливых» бананов, которые увеличили продажи только на 5,4%.
Исследование, опубликованное в журнале Psychology & Marketing, тестировало различные сообщения в одном из немецких супермаркетов в течение 192 часов. При этом наблюдалось поведение почти 4 000 покупателей.
Хотя ценовые скидки оказались более эффективными, использование эмоциональных знаков может быть практичной альтернативой, когда снижение цен нецелесообразно.