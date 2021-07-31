Грядущие умные часы Samsung показали на «живых» фото

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Сегодня в 11:46
Грядущие умные часы Samsung показали на «живых» фотоМодель Watch4 Classic
Уже 11 августа Samsung должна представить новые часы серии Galaxy Watch4. Слухи о них ходят уже с января, но только сейчас мы наконец увидели, как они выглядят вживую.
Снимком модели Galaxy Watch4 Classic поделился 91Mobiles. На фото запечатлены две версии часов — чёрная и серебристая. По изображению видно, что у девайса будет физический вращающийся безель и две кнопки на правой стороне.
91Mobiles
Согласной имеющейся информации, Samsung Galaxy Watch4 Classic выйдут в трёх размерах — 42 мм, 44 мм и 46 мм. Часы будут работать на чипсете Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища.
Главной изюминкой часов станет новая операционка Wear OS, разработанная совместно Google, Samsung и Fitbit.