Gucci представил умное кольцо по цене в тысячу долларов

Сегодня в 13:23
1 мин.
Gucci представил умное кольцо по цене в тысячу долларовОно должно заменить вам умные часы
Gucci, известный бренд модной одежды, и Ōura, финский производитель медицинской электроники, наиболее известный своим смарт-кольцом Oura, объединили усилия для создания нового смарт-кольца премиум-класса.
Кольцо полностью выполнено из черного синтетического корунда, окруженную оплеткой из 18-каратного золота, и имеет логотип Gucci из 18-каратного золота.
Благодаря круглосуточному мониторингу сердечного ритма, семи температурным датчикам и анализу сна, умное кольцо расшифровывает каждый отдельный день с помощью трех ежедневных оценок. Каждый показатель адаптируется и реагирует в соответствии с личными особенностями пользователя
Из-за миниатюрного размера у кольца нет экрана. Вместо этого кольцо подключается по Bluetooth к смартфону или другому Bluetooth-устройству для передачи данных о пульсе и цикле сна. Кольцо также рассчитано на погружение в воду на глубину 100 метров.