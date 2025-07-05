Учёные провели эксперимент с 244 студентами, которые придумывали необычные применения для щита или зонта. Одной группе разрешили пользоваться интернетом, другой — нет. В итоге индивидуально с помощью Google люди придумывали больше идей, если было много подсказок (как с зонтом). Но в группах без доступа к интернету идеи были разнообразнее и оригинальнее. Люди, которые не искали ответы в Google, предлагали больше уникальных вариантов, а группы с интернетом чаще повторяли идеи.

Учёные объясняют это «эффектом фиксации» — когда люди застревают на одних и тех же мыслях из-за внешних примеров. Например, если в поиске часто встречается «масло» или «джем», другие пользователи тоже склонны придумывать похожие варианты, вместо того чтобы искать необычные.

Исследователи не призывают совсем отказаться от интернета, но советуют использовать его с умом.