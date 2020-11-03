Honor представил первый в мире фитнес-трекер с «безрамочным» экраном

В целом, дизайн у Honor Band 6 действительно необычный для фитнес-трекера. Устройство, скорее, похоже на мини-версию часов Hour Watch ES.

Honor Band 6 получил 1,47-дюймовый AMOLED дисплей разрешением 194 x 368 пикселей. Для управления трекером используется жестовая навигация, как в смартфонах. Однако у браслета есть физическая кнопка на правой грани для того, чтобы включать экран.

Фитнес-трекер будет доступен в трёх цветах: чёрном, сером и розовом. Honor Band 6 поддерживает 10 спортивных режимов, датчики для мониторинга насыщенности крови кислородом, для измерения частоты сердечных сокращений, мониторинга сна и менструального цикла. Трекер может работать до 14 дней без подзарядки. NFC-версия браслета поддерживает бесконтактную оплату и голосового ассистента. Заряжать устройство можно через магнитную зарядку.

Обычный Honor Band 6 стоит $37, а вариант с NFC — $43. Пока продажи идут только в Китае.