Honor представил прочные «умные» часы для походов

Honor позиционирует новые Watch GS Pro в усиленном корпусе как смарт-часы для любителей активного образа жизни, прогулок и тренировок на открытом воздухе. Устройство может работать на одном заряде до 25 дней. Также оно защищено от неблагоприятных условий внешней среды: прошло 14 тестов оборонного стандарта MIL-STD-810G. Ещё Honor Watch GS Pro могут прокладывать обратный маршрут и предупреждать об отклонениях от намеченного пути. Поэтому часы могут быть полезны в походах.

Помимо этого Honor Watch GS Pro поддерживают режимы для более 100 видов тренировок и функции для отслеживания состояния здоровья. В России смарт-часы появятся позже.