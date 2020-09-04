Honor представил прочные «умные» часы для походов
Honor позиционирует новые Watch GS Pro в усиленном корпусе как смарт-часы для любителей активного образа жизни, прогулок и тренировок на открытом воздухе. Устройство может работать на одном заряде до 25 дней. Также оно защищено от неблагоприятных условий внешней среды: прошло 14 тестов оборонного стандарта MIL-STD-810G. Ещё Honor Watch GS Pro могут прокладывать обратный маршрут и предупреждать об отклонениях от намеченного пути. Поэтому часы могут быть полезны в походах.
Помимо этого Honor Watch GS Pro поддерживают режимы для более 100 видов тренировок и функции для отслеживания состояния здоровья. В России смарт-часы появятся позже.
Honor
Ещё одна модель Honor Watch ES оснащена AMOLED-дисплеем диагональю 1,64 дюйма, имеет 95 режимов тренировок, 12 анимированных курсов для различных сценариев, таких как сжигание жира и т.д. Бренд утверждает, что часы Watch ES предназначены для тех, кто не желает переплачивать. Пока точная стоимость неизвестна. В России Watch ES тоже появятся чуть позже.