Honor представила часы с поддержкой eSIM

Honor представила часы с поддержкой eSIMСопряжение со смартфоном уже не так важно
Honor, китайский бренд смартфонов, сделал несколько интересных анонсов на своем недавнем мероприятии в Китае. Наряду со складным Magic V2 компания представила еще и смарт-часы Magic Watch 4, которые поддерживают eSIM.
Honor Magic Watch 4 - это первые смарт-часы под управлением MagicOS. Часы оснащены 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем, а благодаря поддержке eSIM часы могут работать независимо от сопряженного смартфона, позволяя пользователям совершать звонки, отправлять сообщения и получать доступ к онлайн-сервисам непосредственно со смарт-часов. Время автономной работы Magic Watch 4 составляет до 10 дней при активных уведомлениях.
Magic Watch 4 поддерживают 85 спортивных режимов и 12 профессиональных тренировок, отслеживая различные виды деятельности. Кроме того, часы позволяют проводить диагностику фибрилляции предсердий и апноэ во сне, а также отслеживать общее состояние сна.
В настоящее время часы Honor Magic Watch 4 доступны для приобретения по цене 999 юаней (примерно 140 долларов, либо около 13 тыс рублей).