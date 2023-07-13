Honor представила часы с поддержкой eSIM

Honor Magic Watch 4 - это первые смарт-часы под управлением MagicOS. Часы оснащены 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем, а благодаря поддержке eSIM часы могут работать независимо от сопряженного смартфона, позволяя пользователям совершать звонки, отправлять сообщения и получать доступ к онлайн-сервисам непосредственно со смарт-часов. Время автономной работы Magic Watch 4 составляет до 10 дней при активных уведомлениях.

Magic Watch 4 поддерживают 85 спортивных режимов и 12 профессиональных тренировок, отслеживая различные виды деятельности. Кроме того, часы позволяют проводить диагностику фибрилляции предсердий и апноэ во сне, а также отслеживать общее состояние сна.

В настоящее время часы Honor Magic Watch 4 доступны для приобретения по цене 999 юаней (примерно 140 долларов, либо около 13 тыс рублей).