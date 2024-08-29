Huawei научила смарт-часы выявлять заболевания по кашлю

Исследования Huawei в области респираторного здоровья являются прорывными, считают в компании: анализируя звуки кашля и физиологические данные, TruSense может оценить риск легочных инфекций и хронической обструктивной болезни легких. Такой уровень мониторинга дыхания, обеспечиваемый сложной интеграцией аппаратного и программного обеспечения Huawei, является «первым в отрасли».

Компания также разрабатывает новую технологию скрининга здоровья сосудов, призванную заполнить критические пробелы в мониторинге сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокоточным датчикам и ПО TruSense станет незаменимым инструментом для выявления сердечно-сосудистых рисков.

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