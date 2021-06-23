Huawei объявила российские цены новых умных часов на HarmonyOS

Умные часы Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2. Устройства оснащены AMOLED-экранами диагональю 1,43 дюйма, а также модулем eSIM, что позволяет им принимать и совершать звонки.

В Huawei Watch 3 также впервые была использована поворотная кнопка с тактильной обратной связью. Новые умные часы могут контролировать температуру тела, измерять пульс, уровень кислорода в крови (SpO2). Все эти параметры могут отслеживаться круглосуточно.

Часы могут работать до трёх суток без подзарядки. Есть также режим энергосбережения, в котором версия Watch 3 Pro, например, способна работать до 21 дня.

Huawei Watch 3 оценены в России в 29 990 рублей, а Huawei Watch 3 Pro — в 36 990 рублей. Приём предварительных заказов на новинки начинается 6 июля, в свободную продажу они поступят 16 июля.