Huawei объявила скидки на гаджеты для фитнеса

Компания предлагает со скидкой в 1500 рублей фитнес-часы Huawei Watch Fit. Это устройство может работать до 10 дней без подзарядки, мониторит уровень кислорода в крови, пульс и сон. Можно купить его в период акции за 6990 рублей.

Huawei снизила цены также на смартфоны. Модель P40 Pro, например, будет стоить на 5000 рублей дешевле. В подарок к смартфону можно получить наушники FreeBuds Pro и часы Watch GT.

Скидка до 50% же распространяется на внешний аккумулятор Huawei CP22QC на 20 000 мАч. Будет стоить 1745 рублей вместо 3490 рублей.

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