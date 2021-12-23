Huawei официально представила свои первые часы с измерением артериального давления

Часы изготовлены из специального авиационного алюминия с повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам. Дисплей тут квадратный, размером 1,64 дюйма и разрешением HD. По весу устройство составляет одну шестую часть традиционного тонометра.

Компания Huawei также заявила, что Huawei Watch D защищены от воды и пыли, что сделало их первыми такими защищёнными часами с поддержкой мониторинга артериального давления. У аппарата есть микронасос, а вся система позволяет измерять артериальное давление с высокой точностью.