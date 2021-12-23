Huawei официально представила свои первые часы с измерением артериального давления

Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:20
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Huawei официально представила свои первые часы с измерением артериального давленияТонометр тут манжетный
Помимо смартфона-раскладушки Huawei сегодня представила и первые свои часы с тонометром и регистрацией ЭКГ. Это модель Huawei Watch D.
Часы изготовлены из специального авиационного алюминия с повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам. Дисплей тут квадратный, размером 1,64 дюйма и разрешением HD. По весу устройство составляет одну шестую часть традиционного тонометра.
Компания Huawei также заявила, что Huawei Watch D защищены от воды и пыли, что сделало их первыми такими защищёнными часами с поддержкой мониторинга артериального давления. У аппарата есть микронасос, а вся система позволяет измерять артериальное давление с высокой точностью.
Тонометр работает в паре с мониторингом ЭКГ. Если измерять давление шесть раз в день, а ЭКГ — пять раз, то одного заряда часов хватит на семь дней автономной работы.
Huawei Watch D оценены в 2988 юаней (около 34 тысяч рублей).
Источник: Gizmochina