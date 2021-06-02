У часов есть анимированные циферблаты. На новой операционке компания обещает плавный интерфейс, анимированные иконки. У новинок есть поддержка eSIM, это значит, что часы могут принимать звонки самостоятельно.

С Huawei Watch 3 можно управлять камерой на смартфоне — получится даже изменить настройку фокуса. Поскольку на часах установлена HarmonyOS, есть магазин App Gallery, в котором можно скачать множество приложений.

Также Huawei похвасталась энергосберегающим режимом на часах — в таком режиме Pro-версия устройства может работать до 21 дня. Младшая же версия Huawei Watch 3 способна продержаться до 14 дней.