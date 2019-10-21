Huawei привезла в Россию фитнес-браслет с датчиком уровня кислорода в крови

Band 4 имеет цветной дисплей диагональю 0,96 дюйма и разрешением 80×160 пикселей. Порт для зарядки встроен в ремешок фитнес-браслета. Подключать устройство можно к любому USB разъёму. Девайс имеет водозащиту на глубине до 50 метров.

Huawei Band 4 получил улучшенные технологии подсчёта сердечного ритма TruSeen 3.5 и определения качества сна TruSleep 2.0. Специальный датчик устройства также позволяет определять уровень насыщения крови кислородом. Этот показатель отражает эффективность снабжения кислородом тканей и органов. Если уровень его опускается ниже 90%, то человек начинает быстро уставать.

Согласно пресс-релизу компании, фитнес-трекер способен работать от одного заряда в течение шести дней при включённых функциях мониторинга сна и сердечного ритма, и до 9 дней — без постоянного мониторинга пульса.

Продажи Huawei Band 4 начнутся 24 октября. Стоить браслет будет 2790 рублей.