Huawei привезла в Россию умные часы на фирменной системе

Часы серии WATCH 3 оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,43 дюйма и поворотной кнопкой с тактильной обратной связью. Модель WATCH 3 может работать автономно в течение трёх дней при обычном использовании. Режим энергосбережения обеспечивает 14 дней работы. Старшая версия часов рассчитана на пять дней работы при обычном использовании и на 21 день в энергосберегающем режиме.

У часов есть режим чрезвычайной ситуации. Если пользователю стало плохо и он упал, WATCH 3 вышлют уведомление об этом заранее выбранному контакту.

Часы поступят в свободную продажу 16 июля. Цена WATCH 3 составит 29 990 рублей, а WATCH 3 Pro — 36 990 рублей.