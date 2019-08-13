Huawei выпустила для России ухудшенную версию нового фитнес-браслета

Honor Band 5 имеет 0,95-дюймовый цветной AMOLED-экран. Браслет может вести подсчёт шагов, пройденного расстояния и сожжённых калорий. Устройство имеет водозащиту, поэтому с ним можно плавать. Во время плавания оно будет вести учёт основных биометрических показателей, как и во время беге. Также Honor Band 5 способен круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений и анализировать фазы сна.

Чего российская версия не получила, так это основной фишки — технологии по измерению насыщения крови кислородом. Кроме того, браслет не имеет датчика NFC для бесконтактной оплаты. Хотя в старшей версии устройства в Китае такая опция предусмотрена.

Согласно сообщению компании, работать без подзарядки Honor Band 5 может до 20 дней. Продажи его начнутся с 16 августа по цене 2990 рублей. Отметим, что в Китае версия с NFC стоит $32.