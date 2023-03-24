Huawei выпустила наушники, способные измерять температуру и пульс

Наушники Huawei FreeBuds Pro 2+ оснащены двухрежимным датчиком пульса. Также они поддерживают интеллектуальный алгоритм измерения температуры. Устройство может присылать уведомления на подключённый смартфон об аномальном сердечном ритме.

FreeBuds Pro 2+ оснащены 11-мм излучателями, низкие частоты тут достигают 14 Гц. Также есть поддержка активного шумоподавления (до 47 дБ). У наушников есть несколько режимов воспроизведения звука, концертный зал, звуковой театр и кинотеатр.

Huawei FreeBuds Pro 2+ оценили в 1499 юаней (около 17 тысяч рублей по актуальному курсу).