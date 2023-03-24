Huawei выпустила наушники, способные измерять температуру и пульс

20:04, 24 марта 2023
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Huawei выпустила наушники, способные измерять температуру и пульсА ещё у них неплохие звуковые характеристики
Huawei выпустила первые в мире наушники FreeBuds Pro 2+ с возможностью измерения частоты сердечных сокращений и температуры тела.
Фото: Huawei
Наушники Huawei FreeBuds Pro 2+ оснащены двухрежимным датчиком пульса. Также они поддерживают интеллектуальный алгоритм измерения температуры. Устройство может присылать уведомления на подключённый смартфон об аномальном сердечном ритме.
FreeBuds Pro 2+ оснащены 11-мм излучателями, низкие частоты тут достигают 14 Гц. Также есть поддержка активного шумоподавления (до 47 дБ). У наушников есть несколько режимов воспроизведения звука, концертный зал, звуковой театр и кинотеатр.
Huawei FreeBuds Pro 2+ оценили в 1499 юаней (около 17 тысяч рублей по актуальному курсу).