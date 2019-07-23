Huawei выпустила недорогой фитнес-браслет с NFC

В целом, браслет похож на предыдущую модель Band 4: и внешностью, и характеристиками. Однако у новинки есть несколько интересных фишек.

Во-первых, Honor Band 5 способен измерять содержание кислорода в крови. Так браслет может определить, насколько владелец устал. Если, например, содержание кислорода в крови колеблется в пределах от 70% до 89%, рекомендуется отдохнуть. Также у браслета есть датчик сердечных сокращений.

Во-вторых, в старшую версию устройства встроен NFC-модуль, с помощью которого можно совершать бесконтактную оплату.

AMOLED-экран Honor Band 5 имеет диагональ 0,95 дюйма и разрешение 240 х 120 пикселей.

Продажи версии без NFC начнутся уже завтра в Китае, а с NFC — 29 июля. Стоить первая модель будет $27,5, вторая — $32.