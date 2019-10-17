Huawei выпустила «умные» часы с рекордной автономностью в России

В качестве аппаратной основы часов выступает чипсет Kirin A1, который компания разработала специально для носимых устройств. Есть две версии девайса: с циферблатом диаметром 42 и 46 мм.

По сравнению с прошлым поколением WATCH GT новые имеют большую автономность, дополнительные режимы спортивных тренировок и музыкальный плеер с хранилищем на 500 треков. Кроме того, через часы можно совершать звонки с помощью Bluetooth.

Часы с циферблатом диаметром 46 мм могут работать без подзарядки до 14 дней при типичном сценарии использования и 30 часов с постоянно включённым GPS трекером. Устройство с корпусом на 42 мм держит заряд до 7 дней при смешанном сценарии и до 15 часов при включённом GPS.

Часы имеют функцию мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 3.5, которая позволяет отслеживать сердечные нарушения.

Huawei WATCH GT 2 на 46 мм будут стоить 14 990 рублей, продажи стартуют 24 октября. Предзаказ доступен уже с сегодняшнего дня.