Huawei выпустит часы с измерением кровяного давления раньше Apple

Один китайский инсайдер сообщил, что Huawei представит новые умные часы в ноябре. Эта модель может получить трекер кровяного давления.

Ранее китайский регулятор опубликовал список одобренных устройств, в который вошли умные часы Huawei с поддержкой ЭКГ (электрокардиограммы) медицинского уровня и трекера артериального давления.

Весной представитель Huawei говорил, что первые умные часы компании, поддерживающие измерение артериального давления, прошли регистрационное тестирование на медицинское устройство. Тогда сообщалось, что они дебютируют во второй половине года в Китае.

Если эти сообщения правдивы, Huawei выпустит часы, способные измерять кровяное давление, раньше, чем Apple.