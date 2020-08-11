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Huawei выпустит похожие на вытянутые Apple Watch часы

Стоить они будут дешевле
Инсайдерам стало известно, что Huawei скоро выпустит новые «умные» часы Watch Fit. Они похожи на вытянутые Apple Watch.

Сходство действительно заметное. Экран у Huawei Watch Fit имеет более вытянутую форму, чем у часов Apple, а в корпусе вместо колёсика есть кнопка на боковой грани.

Сообщается, что диагональ дисплея Huawei Watch Fit составит 1,64-дюйма, а разрешение 456 x 280 пикселей. Часы будут защищены от воды при погружении на глубину до 50 метров. Устройство сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, получит GPS, акселерометр, барометр и датчик наружной освещённости. Пользователи часов смогут отслеживать физическую активность во время различных занятий, в том числе плавания и бега. Кроме того, Huawei Watch Fit смогут отслеживать сон и уровень стресса.

phonearena

Часы будут работать на чипсете Kirin A1. Смогут обеспечивать до 10 дней использования на одном заряде. Стоимость Huawei Watch Fit составит 119 евро в Европе.