Huawei выпустит похожие на вытянутые Apple Watch часы

Сходство действительно заметное. Экран у Huawei Watch Fit имеет более вытянутую форму, чем у часов Apple, а в корпусе вместо колёсика есть кнопка на боковой грани.

Сообщается, что диагональ дисплея Huawei Watch Fit составит 1,64-дюйма, а разрешение 456 x 280 пикселей. Часы будут защищены от воды при погружении на глубину до 50 метров. Устройство сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, получит GPS, акселерометр, барометр и датчик наружной освещённости. Пользователи часов смогут отслеживать физическую активность во время различных занятий, в том числе плавания и бега. Кроме того, Huawei Watch Fit смогут отслеживать сон и уровень стресса.