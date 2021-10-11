Huawei выпустит умные часы медицинского уровня

Журналисты пояснили, что включение технологий Huawei в список означает выход компании на рынок медицинского оборудования. Так, ЭКГ-датчик умных часов относится ко второй категории медицинского оборудования с номером регистрационного удостоверения «20202071705».

Ещё в мае 2021 года представитель Huawei заявил, что первые умные часы компании, способные измерять артериальное давление, прошли тесты для регистрации в качестве медицинского устройства. Часы пройдут клинические испытания в профессиональных медицинских учреждениях в течение следующих шести месяцев.