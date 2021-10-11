Huawei выпустит умные часы медицинского уровня

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Huawei выпустит умные часы медицинского уровняСмогут измерять артериальное давление
Ранее в этом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов провинции Гуандун опубликовало список одобренных продуктов. Среди них были ЭКГ-датчик и трекер кровяного давления для умных часов Huawei.
Журналисты пояснили, что включение технологий Huawei в список означает выход компании на рынок медицинского оборудования. Так, ЭКГ-датчик умных часов относится ко второй категории медицинского оборудования с номером регистрационного удостоверения «20202071705».
Ещё в мае 2021 года представитель Huawei заявил, что первые умные часы компании, способные измерять артериальное давление, прошли тесты для регистрации в качестве медицинского устройства. Часы пройдут клинические испытания в профессиональных медицинских учреждениях в течение следующих шести месяцев.