И холодно, и жарко: экстремальные погодные условия увеличили риск инсульта

Исследование предсказывает рост смертельных инсультов по мере повышения экстремальных температур, причем страны с низким уровнем дохода могут нести «непропорционально тяжелое бремя».

Предыдущие исследования на эту тему давали неоднозначные результаты, часто концентрируясь на отдельных регионах или не различая типы инсульта. Гарвардское исследование устранило эти пробелы, использовав массивную базу данных, включающую данные о смертности от инсульта в 25 странах и 522 городах.

Анализ показал, что на каждую 1000 смертей от инсульта около 11 могут быть связаны с экстремальными погодными условиями. Примечательно, что самые холодные и самые жаркие 2,5% дней были связаны с большинством этих избыточных смертей.

Исследователи предполагают, что такие факторы, как более совершенные системы контроля температуры и более низкий уровень работы на открытом воздухе в странах с высоким уровнем дохода, могут способствовать этому различию. Кроме того, фактором могут быть потенциальные ограничения в качестве здравоохранения в странах с низким уровнем дохода.

В исследовании подчеркивается необходимость дальнейших исследований несмертельных инсультов и конкретных механизмов, обусловливающих более высокое бремя инсультов в странах с низким уровнем дохода.

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