И стоматологи не нужны: ИИ научился определять начало воспаления десен по фотографии

Эта технология способна произвести революцию в раннем выявлении и профилактике заболеваний полости рта и системных заболеваний, связанных с воспалением десен, таких как потеря зубов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Исследование показывает, что алгоритмы искусственного интеллекта могут точно анализировать внутриротовые фотографии для выявления признаков воспаления, совпадая с визуальным осмотром стоматолога с точностью более 90%.

В исследовании приняли участие эксперты из стоматологии, информатики и инженерии. Они также намерены сделать систему искусственного интеллекта более доступной для малообеспеченных слоев населения.

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