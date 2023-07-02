И стоматологи не нужны: ИИ научился определять начало воспаления десен по фотографии

И стоматологи не нужны: ИИ научился определять начало воспаления десен по фотографииВозможно, что его интегрируют в приложение
Исследователи стоматологического факультета Университета Гонконга в сотрудничестве с международными организациями провели новаторское исследование, продемонстрировавшее эффективность искусственного интеллекта (ИИ) в выявлении воспаления десен, или гингивита, по внутриротовым фотографиям.
Эта технология способна произвести революцию в раннем выявлении и профилактике заболеваний полости рта и системных заболеваний, связанных с воспалением десен, таких как потеря зубов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Исследование показывает, что алгоритмы искусственного интеллекта могут точно анализировать внутриротовые фотографии для выявления признаков воспаления, совпадая с визуальным осмотром стоматолога с точностью более 90%.
В исследовании приняли участие эксперты из стоматологии, информатики и инженерии. Они также намерены сделать систему искусственного интеллекта более доступной для малообеспеченных слоев населения.
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