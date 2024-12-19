И вы это на руке носите: в ремешках часов найден высокий уровень «вечных химикатов»

Девять браслетов содержали PFHxA с концентрацией 16 000 частей на миллиард (ppb). Для сравнения, содержание PFAS в косметике обычно составляет около 200 ppb. В ремешках из фторэластомера, что часто встречаются в дорогих вариантах, было обнаружено больше всего фтора — явный признак использования PFAS.

Химические вещества PFAS широко используются благодаря своей устойчивости к воздействию масла и воды, но они не распадаются в природе. Их связывают с такими проблемами со здоровьем, как рак и диабет. Однако до сих пор неясно, сколько PFHxA передается через кожу и как именно он влияет на человека.

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