Опубликовано 19 декабря 2024, 12:111 мин.
И вы это на руке носите: в ремешках часов найден высокий уровень «вечных химикатов»Исследование обнаружило высокий уровень «вечных химикатов» в браслетах умных часов
В ремешках часов найден высокий уровень "вечных химикатов". Новое исследование обнаружило опасно высокий уровень PFAS, или «вечных химикатов», в ремешках для смарт-часов. Исследователи протестировали 22 ремешка от таких брендов, как Apple, Fitbit и Samsung, и обнаружили особенно высокие уровни перфторгексановой кислоты (PFHxA).
Девять браслетов содержали PFHxA с концентрацией 16 000 частей на миллиард (ppb). Для сравнения, содержание PFAS в косметике обычно составляет около 200 ppb. В ремешках из фторэластомера, что часто встречаются в дорогих вариантах, было обнаружено больше всего фтора — явный признак использования PFAS.
Химические вещества PFAS широко используются благодаря своей устойчивости к воздействию масла и воды, но они не распадаются в природе. Их связывают с такими проблемами со здоровьем, как рак и диабет. Однако до сих пор неясно, сколько PFHxA передается через кожу и как именно он влияет на человека.
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